ECB-chefen Christine Lagarde efterlyser en hurtig politisk hjælp med finanspolitiske lempelser. Selv fastholder centralbanken en rente på -0,50 pct.

Christine Lagarde formåede i sin første store ildprøve som chef for ECB ikke at overbevise finansmarkederne om, at coronakrisen kan stoppes i bare nær fremtid.Hun sender 120 mia. euro, 894 mia. kr....