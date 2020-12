Hvis folk fra Region Hovedstaden rejser rundt i landet til jul, kan smittetryk spredes til øvrige landsdele.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det vil være rigtig skidt, hvis folk fra hovedstaden rejser rundt i landet til jul.Det mener Anders Beich, der er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Han vurderer, at...