Der kommer et ønske om mere velfærd end det, det offentlige kan levere, forventer Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance

Skal der være en realistisk chance for, at de blå partier kan overtage regeringsmagten efter næste valg, skal vælgerne have øjnene op for, at de borgerlige har bedre svar på, hvordan velfærden kan ...