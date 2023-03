Politik Tre ud af 17 Nato-krav opfyldes: Danmark har et “historisk svagt” forsvar

Under forhandlinger om et nyt forsvarsforlig vil partierne have særligt fokus på Nato-mål om en ny brigade og et luftforsvar

Ét af de 14 Nato-mål, som Danmark ikke kan opfylde, er en kampklar brigade på 4000 mand inden årets udløb. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix