Coronakrisen øger statens finansieringsbehov med 200 mia. kr. mere end tidligere vurderet. Lån i udenlandsk valuta er et sandsynligt greb

Coronakrisen har ramt dansk økonomi hårdt. På et par måneder er vi gået fra at diskutere overophedningsrisiko til nu at designe finanspolitiske hjælpepakker af en størrelse, vi end ikke så under fi...