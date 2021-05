De mellemstore byer kæmper for at få nye uddannelser, så de kan sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det er svært at tiltrække jurister til en by, de forbinder med fisk. Det har de måttet sande i Esbjerg, der ligesom en række andre store byer i provinsen har meldt sig aktivt ind i kampen om at få ...