Kompensationspakken for virksomheders faste omkostninger under coronakrisen er nu klar. 40 mia. kr. er klar fra på onsdag. “Se at bliv klar,” siger minister

Virksomheder, der er hårdt ramt på omsætningen under coronakrisen, kan fra på onsdag ansøge om kompensation for faste omkostninger for op til 60 mio. kr. pr. virksomhed. Ordningen har været ventet ...