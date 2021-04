Klimarådet ser bedriftsregnskaber som afgørende for CO2-afgift: “Jeg vil opfordre til, at der fortsat udvikles og arbejdes på højtryk”

Klimarådet holder fast i, at klimaregnskaber fra de enkelte landbrugsbedrifter skal ligge til grund for CO2-afgift, trods advarsel fra forskerne bag

“Bedriftsregnskaberne er en forudsætning for, at man kan lægge en generel drivhusgasafgift på landbrugets udledninger. Derfor er det vigtigt, at de får en karakter, så de kan bruges til det.”Sådan ...