Regeringen vil ikke basere beslutning om 8. udbudsrunde på coronakrisens faldende oliepriser, siger minister.

Tilbage i 1970'erne tog olieprisen et spring fra 20 til 30 dollar til lige under 60 dollar. Den faldt igen frem til årtusindskiftet og lagde sig på et niveau mellem 20 og 40 dollar, hvorefter den i...