Det seneste halve år er det blevet markant dyrere at udlede CO2. Systemet virker, mener eksperter

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

EU's system for handel med retten til at udlede CO2-kvoter har gennem sin 15-årige levetid mødt hård kritik. Det har ikke virket, der har været for mange kvoter i omløb, der har ligefrem været svin...