Nødbremse på skattechecks for 16 mia. kr. til boligejerne bremser regeringens væksthåb: “Det rammer privatforbruget på et rigtig uheldigt tidspunkt”

Danske boligejere skal have 16 mia. kr. tilbage fra skattevæsenet efter skandalen om forkerte ejendomsvurderinger. Men checken er endnu engang udskudt. Elendig timing, der kan koste 8000 job og bremser exit fra coronakrisen, vurderer økonomer

16 mia. kr. inklusiv renter. Det er det beløb, som omkring 715.000 danske boligejere stod til at få retur fra nu af og frem til 2022, efter at de i årevis har betalt for meget i boligskatter. Men o...