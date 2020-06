Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Statens Serum Institut rådgav i begyndelsen af marts regeringen til at gribe tidligt ind over for coronavirus.

"Man skal handle, før man synes, det er nødvendigt. For venter man, til det er nødvendigt, vil det være for sent."Sådan lød det angiveligt fra direktøren i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, i ti...