Efter fire afværgede terrorangreb vil Jyllands-Postens chefredaktør ikke lægge spalter til Muhammed-tegninger.

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, har annonceret, at partiet vil arbejde på at få indrykket annoncer med Muhammed-tegninger i danske aviser. Flere medier vil vente med at tage stillin...