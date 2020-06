Tommy Ahlers’ klimapartnerskab for iværksættere foreslår høj CO2-afgift: “Der er nødt til at være fair kommercielle vilkår”

Eksklusivt for kunder

En klimaafgift er et grundvilkår for, at grønne iværksættere kan lykkes, mener klimapartnerskab nedsat af Tommy Ahlers (V). Selv erklærer han sig uenig

Det blev lanceret, godt en uge før corona lukkede Danmark ned. Og derfor har det 14. klimapartnerskab for iværksættere med tidligere Endomondo-stifter Mette Lykke i spidsen ikke kunnet mødes fysisk...