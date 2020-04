Eksklusivt for kunder

IMF forventer et fald på 3 pct. i år på det globale bnp. I forhold til forventningerne i januar er det den værste recession siden 1930'erne

Det pædagogiske – men dybt skræmmende – billede på recessionen er, at Japans og Tysklands samlede økonomier i et helt år forsvinder fra det økonomiske verdenskort. At faldet i verdensøkonomien i år...