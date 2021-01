Hun er Europas ubestridte magtcentrum. Om lidt er hun væk. Her er Børsens bud på et EU efter Merkel

2021 tegner til at blive et skelsættende år for Danmarks statsminister, Mette Frederiksen. For ikke blot er coronakrisen langtfra et afsluttet kapitel – der er også andre dagsordener, der mangler at blive forløst.

“Der er nogle ting, der reelt set er skudt til hjørne. Særligt den grønne omstilling er jo relativt uforløst,” siger Børsens cheføkonom Steen Bocian.

Han bakkes op af Børsens politiske kommentator Helle Ib, der mener, at Mette Frederiksens stærke facon kan gøre samarbejdet på tværs af partierne vanskeligt i 2021.

“Der er lagt kimen til nogle opgør, der indtil nu er skubbet ud. Og denne her stærke lederfigur har en indbygget ulempe og en risiko for at skabe yderligere polarisering, der sætter spørgsmålstegn ved, hvilken opbakning man får på Christiansborg. Dér kan det godt være, Mette Frederiksen ikke har så meget i banken hos de andre partier.”

God coronastyring, men mørke skyer forude

Helle Ib og Steen Bocian peger på, at det kommende år vil blive mærket af granskningskommissionen som følge af minksagen, den grønne omstilling, sikring af arbejdsudbuddet og diverse hængepartier fra det forgangne år. Økonomien kommer også til at spille en rolle, for selvom regeringen har klaret coronakrisen godt rent økonomisk, er der en række udfordringer.

“Når vi summer op på den økonomiske styring, har det egentlig været “godkendt pil op”. Men det er klart, der er nogle bekymringspunkter – blandt andet at man er begyndt at spole baglæns på reformstrategien,” siger Steen Bocian og uddyber:

“Det betyder, at det fremtidige økonomiske råderum er sat under pres, samtidig med at forventninger til den offentlige sektor er kraftigt stigende, fordi der bliver talt ind i en forventning om, at vi nu kan sikre bedre velfærd, hvilket er tvivlsomt.”

Men hvordan statsministeren vil gå til 2021’s politiske sager, er fortsat et åbent spørgsmål, siger Bjarne Corydon.

“Hvis der findes et skrivebord, der vil give dig lyst til at bladre lidt i papirbunken, så er det sandsynligvis dette.”

Som Børsen-abonnent kan du digitalt opleve Bjarne Corydons interview med Mette Frederiksen 20. januar til Børsen Impact 2021 – se programmet og tilmeld dig her.