Politik Her er den næste regerings seks største økonomiske udfordringer

Når folketingsvalget er afholdt, og den nye regering dannet, står de økonomiske opgaver i kø. Vi er midt i en energikrise, inflationen presser danskernes økonomi, renterne stiger, boligmarkedet er under pres, og prognoserne peger på stigende arbejdsløshed. Her er de største opgaver for den næste regering

Uanset, om det er Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Poulsen, der kan kalde sig for statsminister efter folketingsvalget, så står de økonomiske opgaver i kø for den nye regering. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix