Helle Ib: Fluffy krav fra Ellemann

Endnu en spændende uge i dansk politik nærmer sig sin afslutning. Især tre sager er værd at bide særligt mærke i:

1.

Det potentielle danske bidrag til det kommende EU-budget er nu forvandlet til et indenrigspolitisk slagsmål forud for topmødet 19. juni. Der har tidligere stået en bred kreds af partier bag Danmarks position, men nu har Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen trukket i bremsen. Han vil have svar på, hvordan regeringen agter at betale den mulige ekstraregning – og afviser at give mandat til skatte- og afgiftsstigninger.

Det var mine to kolleger Sine Furbo Vestergaard og Louise With, der i avisen i denne uge kunne fortælle, at regeringen var i færd med at justere på sin position i erkendelse af, at Danmark ikke kommer igennem med sine hårdt formulerede krav.

I S-lejren raser man over meldingen fra Venstre, der beskyldes for at svække den danske forhandlingsposition.

I realiteten er kravet om vished for finansiering da også noget floffy. For det første kender ingen bundlinjen før endeligt budget, krisefond og forhandlinger om rabat er på plads. For det andet ville et eventuelt løfte om, at ekstra bidrag fra Danmark ikke skulle finansieres af nye skatter og afgifter, ikke kunne bruges til voldsomt meget.

De partier, der til efteråret indgår finanslovaftale – og så har et mindre råderum at gøre godt med – vil jo så bare kunne finansiere egne nye initiativer med skatter og afgifter.

Alt i alt må meldingen fra V-formanden betragtes som et forsøg på at booste Venstres skattestop. Et forsøg på at presse Mette Frederiksen længere ind på banen og stå til ansvar for det vejvalg, Ellemann har talt om, venter i den økonomiske politik.

Statsministeren advarede selv i Folketingets spørgetime tirsdag om, at uden en sparsommelig tilgang til EU-forhandlingerne kan de samlede ekstra mia-bidrag til EU betyde færre penge til velfærd, højere skatter eller endnu senere pensionsalder i Danmark.

2.

I denne uge er de politiske forhandlinger om udfasning af hjælpepakkerne gået i gang – efter trepartsaftalen for snart en uge siden om udfasning af bl.a. lønkompensationsordningen. Den forlænges hen over sommeren og står til at udløbe ved udgangen af august.

Pakkerne er dyre at holde i live – og regeringen vil hellere i gang med næste fase: Stimuli-pakker og tiltag i den mere langsigtede økonomiske politik.

Derfor kommer meget på forhandlingsbordet nu som led i målet om en samlet aftale. Partier og organisationer har foreslået en række ting, lige som regeringen også har idéer liggende i skufferne. Voucher til besøg på hoteller og restauranter, en check på 10.000 kr. til alle voksne med lavere indkomster, halvering af momsen og skattefri pension resten af året er blandt de forslag, som har været oppe i luften.

Jeg er helt overbevist om, at udbetaling af indefrosne feriepenge bliver en væsentlig del af en politisk aftale. Men jeg hælder til, at ikke alle penge kommer ud lige med det samme. Noget skal gemmes til senere på året. Jeg skrev bl.a. om forløbet her.

3.

Presset øges i øjeblikket på klimaminister Dan Jørgensen, der skal have en aftale om klimahandlingsplanen på plads før Folketinget går på sommerferie senere denne måned. De Radikales Morten Østergaard truer fortsat med at trække i kæden – selv om De Radikale i det mindste kan glæde sig over statsministerens tilsagn om at styre efter en grøn skattereform på et tidspunkt.

Og så er der Enhedslistens Pernille Skipper, der tester Dan Jørgensens evner. Støttepartiet vil ikke acceptere forsøget på at liberalisere affaldsområdet. Det hjælper ikke, at hele verden synes, at Dan Jørgensen er “fantastisk” – hvilket man måtte forstå på et interview med ministeren selv i DR2s Deadline – hvis Enhedslisten for alvor bliver vrede.

Fremadrettet er det også værd at følge med i politikken omkring grænserne. Holder planen i de kommende uger, hvis andre lande rykker på sig? Den tidligere Venstre-formand er ikke begejstret. Og så har jeg noteret mig følgende:

Ugens kommunikationsudfordring:

At forklare hvorfor mange restriktioner og fysiske afstandskrav skal opholdes, når man ser billeder som disse fra i øvrigt helt legitime Black Lives Matter-demonstrationer.

Ugens kølige:

Skatteminister Morten Bødskov i samråd om hjælpepakker og skattely efter hård kritik fra Enhedslisten og SF, fordi regeringen ikke vil bruge en mere restriktiv fortolkning af hvornår, der er tale om virksomheder i skattely: “Vi får at vide “her til og ikke længere” af Justitsministeriet og mine egne kyndige folk i forhold til EU's regler. I beder mig så om at gå længere og vil presse mig til det.

– Går jeg længere, så vil det få den konsekvens, at virksomheder vil kunne anlægge sag.

– Og jeg kan forestille mig, at hvis man ligefrem giver en instruks, der går imod, hvad embedsfolkene siger er grænsen, så skal man tænke sig alvorligt om,” lød det fra ministeren. Bemærk ordet “instruks”.

Ugens kloge:

Jacob Mchangama, direktør i tænketanken Justitia, om hvorvidt der findes racisme i Danmark.

Ugens fra kult til klovn:

Går til en svensker – Anders Tegnell.

Skal man løbe væk, barrikadere sig, tage kampen op – eller søge inspiration og blive klogere, når man møder en svensker? Det er ikke mange uger siden, lettere misundelige og anerkendende blikke blev sendt over sundet mod Sveriges caféer og skoler og mere liberale krisehåndtering.

Nu oplever manden i spidsen for strategien, statsepidemiolog Anders Tegnell, den brutale tur ned – med krav om hans afgang. Ved månedens begyndelse så Uffe Gardel i Ræson tegn på, at Sverige forekommer “fysisk, politisk og mentalt isoleret”. Status lige nu er, at Tegnells stjerne er blegnet – efter en strålende tid som “James Bond i bureaukrat-version” med portrætter som dette og dette.

Sidste ord er dog ikke sagt mellem Danmark og Sverige. Læs blot Tegnells uddybning om smittekurverne og de svære valg. Vi slutter af med en underfundig twitter-kommentar til den seneste udvikling.