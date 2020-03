Eksklusivt for kunder

Voldsomme kursfald er udløst på finansmarkederne, fordi Rusland bryder tæt samarbejde med Saudi-Arabien og de øvrige OPEC-lande for at hævne sig på USA over de økonomiske sanktioner

Et storstilet geopolitisk opgør om olieproduktion og om den USA-ledede økonomiske embargo mod Rusland er skyld i det største fald på finansmarkederne siden konkursen i Lehman Brothers i 2008 og den...