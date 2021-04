Mens Sundhedsstyrelsens stop for brug af Astrazeneca kun giver mindre forsinkelser, bliver beslutning om Johnson & Johnson afgørende

Det bør ikke umiddelbart få konsekvenser for planerne om at genåbne Danmark, efter at Sundhedsstyrelsen onsdag har slået bremserne i og besluttet at droppe brugen af Astrazenecas vaccine. Årstiden ...