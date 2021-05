En tredjedel af de yngre voksne, siger ja til frivillig vaccine ifølge ny måling, men usikkerhed kan stoppe programmet, før det er begyndt

Selvom et flertal i Folketinget er enige om, at danskerne skal have mulighed for frivilligt at få et skud med Astrazenecas eller Johnson & Johnsons coronavaccine, er det stadig usikkert, om en friv...