Frisør om genåbning i næste uge: “Det er lige før, at det er Donald Trump-tilstande”

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Maria Sørensen er indehaver af tre frisørsaloner. Hun er frustreret over, hvordan genåbningen af branchen er blevet til, ligesom hun mangler overblik over, om genåbningen er god eller dårlig for hendes økonomi

Da Maria Sørensen vågnede fredag var det ikke ligesom så mange andre morgener.I løbet af natten havde alle partier på Christiansborg nemlig besluttet, at frisører og en række andre erhverv kan genå...