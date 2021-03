Der skal være et flertal, som fremtvinger et kursskifte, før regeringen lader sig presse i sagen om fremmedkrigernes børn

De tre støttepartier forsøgte – rituelt og forgæves – under spørgetimen at presse statsministeren til at åbne for, at børn af udrejste fremmedkrigere bliver hentet hjem. De befinder sig i “helvedet...