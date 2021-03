Stort boom i forskerskatteordning – men nye arbejdsmønstre efter corona kan koste dyrt, spår tænketank

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Lav skat i et land med høj skat. Det er en formel, der virker, når det handler om at hente skarpe hjerner fra udlandet til Danmark.CitatDet viser en opgørelse over den såkaldte forskerskatteordning...