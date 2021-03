Regeringen mener ikke, at støttepartiernes og Klimarådets bud på et 2025-delmål er realistisk, og efterlyser udmelding fra blå blok

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Forhandlingerne gik i gang allerede før jul, men her et par måneder senere er der endnu ikke indgået aftale om, hvilket klimapolitisk delmål der skal sættes i 2025.2025-målet bliver afgørende for, ...