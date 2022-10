Politik For første gang er Ellemann vælgernes foretrukne borgerlige statsministerkandidat: “Her er dagens valgoverblik”

Søren Pape har svært ved at holde fast i vælgerne, og Venstre dumper hans plan for at hæve topskattegrænsen.

Den konservative formand Søren Pape Poulsen fører valgkamp og besøger sammen med folketingskandidat Rune Kristensen Bilka i Næstved for at sætte fokus på inflation og prisstigninger. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.