Politik Folketingsudvalg bedt om at forberede sig til valg og krisestyring: “Vi skal være klar”

På ryggen af flere kriser vil Socialdemokratiet åbne for, at Finansudvalget kan godkende aktstykker under en valgkamp

Formand for Folketingets Finansudvalg Jens Joel vil torsdag have en drøftelse om udvalgets procedure under en valgkamp. Arkivfoto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix