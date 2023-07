Politik Flere vil på universitetet, færre vil på velfærdsuddannelser

Regeringens nye uddannelsesreform skal modvirke de unges søgemønstre ved at lave et loft over studerende på universitetet

Over 80.000 har søgt mod de videregående uddannelser. Særligt medicin og civilingeniør er populære. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix