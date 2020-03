Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Bankerne frygter stadig at blive ramt af Finanstilsynets hammer, hvis de hjælper virksomheder i corona-knibe, selvom regeringens seneste hjælpepakke til erhvervslivet giver bankerne mulighed for at låne flere penge ud

Bankerne har kun ét ønske tilbage og så mener de, at vilkårene er til stede for, at de kan hjælpe de virksomheder, der er i likviditetsknibe på grund af corona-krisen.Sådan lyder reaktionen fra Fin...