Alternativet ser ud til at at få det meget svært ved næste valg. Fem personer har meldt sig som leder.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fem personer har meldt sig til at blive ny politisk leder i Alternativet efter Josephine Fock, som trådte øjeblikkeligt tilbage i november sidste år, fordi opgaven med at samle partiet var for svær...