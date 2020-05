Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Teknik- og miljøudvalget i København er enige om at få et kommissorium til at undersøge spildevandsbeslutning.

En tilladelse til udledning af 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund kan ikke umiddelbart trækkes tilbage, men tilladelsen, der er givet af teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune, ska...