Ydelsen på en ny tidlig pension skal være tættere på dagpenge end folkepensionens grundbeløb, mener 3F, HK og FOA

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mens regeringen snart vil præsentere dens ret til tidligere pension, rejser landets tre største fagforbund et ønske om, at ydelsen bliver højere end på en normal folkepension.Formanden for HK, Kim ...