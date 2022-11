Politik EU lukker kassen i for Ungarn: Over 56 mia. kr. indefryses

Af frygt for at EU-borgeres skattekroner ikke bruges, som de skal, lukker EU-Kommissionen nu kassen i for Ungarn, siger EU-kommissær Valdis Dombrovskis. Arkivfoto: Kenzo Triboullard/AFP/Ritzau Scanpix

Leonora Marienlund Klint Louise With 30. nov. 2022 KL. 19:55 Gem til senere

EU indefryser over 56 mia. kr. til Ungarn, indtil landet har gennemført nødvendige reformer for at styrke retssystem