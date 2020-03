Alle aktiviteter i den kommende uge er aflyst i EU-Parlamentet af frygt for coronasmitte, oplyser næstformand.

Europa-Parlamentets formandskab har tirsdag besluttet at ændre dens kalender og aflyse alle aktiviteter den kommende uge af frygt for coronasmitte.- For at beskytte den offentlige sundhed i en situ...