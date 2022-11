Politik EU lukker kassen i for Ungarn: Over 56 mia. kr. indefryses

EU indefryser milliarderne indtil, at landet har gennemført nødvendige reformer for at styrke sit retssystem

FILE PHOTO: European Commission Executive Vice President Valdis Dombrovskis attends a news conference after a meeting of the College of European Commissioners in Brussels, Belgium November 9, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo