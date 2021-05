Hvilken politiker havde grund til at smile, og hvem måtte dukke nakken i ugen, der gik? Børsens kommentator giver et bud

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ugens nedtur: Mette Frederiksen (S)Det må være en ringe trøst for statsministeren, at partifællen Mattias Tesfayes forsøg på at mildne sindene på Langeland suger så megen opmærksomhed til sig. Udlæ...