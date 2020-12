Politisk aftale er en reel forbedring af coronahjælpen, vurderer erhvervsorganisationer. Men små virksomheder får problemer med lønbetaling, lyder advarsel.

De økonomiske coronahjælpepakker til landets virksomheder har fået kritik for at være for indviklede, for langsomme og kræve for meget dokumentation. Men med en politisk aftale indgået sent onsdag ...