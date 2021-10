Nyt milliardsats på privat vaccineforskning er forkert løsning, vurderer støtteparti. Heunicke tror på samarbejde

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det er alle tiders, at den stenrige Novo Nordisk Fonden vil skyde milliarder i ny vaccineforskning, der skal sikre Danmark et bedre forsvar mod kommende pandemier. Men det er derimod et eklatant fe...