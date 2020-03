Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Klimapartnerskab er klar med omfattende rapport, der offentliggøres afdæmpet på grund af corona-krisen.

De danske politikere står over for store og vidtrækkende beslutninger på klimaområdet, og de skal træffes meget snart. Det fremgår af en omfattende rapport fra et af de mest centrale af de 13 klima...