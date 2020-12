Ugen der gik blev et virvar af nye meddelelser. Nye nedlukninger er indført, til gengæld er vaccinen på vej. Og så kom der både opjusteringer og nye strategier på bordet fra danske selskaber

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ugen startede stille og roligt ud, men allerede tirsdag bød flere nyheder sig på banen, der kommer til at få betydning ikke bare for de kommende juledage, men måske også for udsigterne til, hvilket...