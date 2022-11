Politik Ellemann vil samarbejde med Frederiksen: “Hvad enten det er i en regering eller i opposition”

Jakob Ellemann har kategorisk afvist at være med i en bred regering, men efter valget åbner han op for at gå i regering med S

Jakob Ellemann-Jensen (V) bløder mere og mere op på en bred regering med Mette Frederiksen (S). Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix