Statsministeren varsler 22.000 flere almene boliger, men både V og K kalder det en dårlig idé at hæve krav til bygherrer

Statsministerens årlige åbningstale for Folketinget indeholdt nyheden om, at regeringen inden længe vil præsentere et nyt boligudspil med målet om at bygge 22.000 almene boliger de kommende 10-15 å...