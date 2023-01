Politik Dansk Industri: Regning for højere topskat vil havne hos virksomhederne

Erhvervsliv kommer til at betale 80 pct. af ny topskatte-milliard for at undgå hjerneflugt, vurderer DI. Skatteminister afviser

Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI, peger på, at den nye toptopskat reelt er en ekstra skat på erhvervslivet. Arkivfoto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix