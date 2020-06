Eksklusivt for kunder

Dansk Folkeparti bakker med sikkerhed ikke op om, at coronastøtte til EU-lande kan gives som tilskud.

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, mindes ikke nogensinde at have set et voldsommere kursskifte fra en regering end S-regeringens ændrede holdning til EU's genopretningsplan.- Jeg...