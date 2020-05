Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fik fra Statsministeriet ordre om at lægge faglighed til side.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, er ikke imod den nedlukning af samfundet, som regeringen besluttede for at dæmme op for smitten med coronavirus.Hun er heller ikke modstander af,...