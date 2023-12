Politik Regeringen i 2024: Det store eksperiment

Undergangsstemningen hænger over SVM, men regeringen har chancen for at brillere i eftertidens lys: Hvis det lykkes at gennemføre grundlæggende reformer af sundhedsvæsenet, har det særegne regeringssamarbejde ikke været forgæves

Foto: Jonathan Damslund og Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix. Grafik: JAG