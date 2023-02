Politik Ny akutplan: Det offentlige får prisrabat på privathospitaler

For at reducere ventelister bliver det billigere for det offentlige at sende patienter på privathospital

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har på et pressemøde lørdag formiddag præsenteret den nye delaftale. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix