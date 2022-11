Politik De to grønlandske mandater sikrer rødt flertal

Der er genvalg til Siumut og IA og dermed to mandater til at sikre et rødt flertal.

Siumuts Aki-Matilda Høegh-Dam (til højre) og Inuit Ataqatigiits Aaja Chemnitz (til venstre) kan tage endnu fire år som folketingsmedlemmer. Det står klart, efter at de fleste stemmer er talt op i Grønland, skriver KNR. (Arkivfoto).