Dag for dag indfører forskellige lande nye tiltag for at mindske smitten. Det betyder, at fly, busser og tog står stille, og samtidig stiger risikoen for, at danskere strander langt fra hjemlandet.”Situationen er meget vanskelig. Vi hører om flere, der risikerer at blive smidt ud af deres hoteller, fordi alting lukker ned. Derfor skal alle gode kræfter samles i disse timer. Og det bliver de nu," udtaler udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), i en pressemeddelelse.Udenrigsministeriet har derfor taget initiativ til at samle frivillige kræfter i hele verden, der vil hjælpe med eksempelvis midlertidig indkvartering, gode råd og lignende.Udenrigsministeriet har fået hjælp af frivillige organisationer og fastboende danskere i udlandet, og de vil nu blive sat i kontakt med danske rejsende rundt om i verden via en særlig Facebook-gruppe, ”Danskere Globalt – Sammen mod corona”. Håbet er, at man via den platform har chancen for at finde en hjælpende hånd tæt på, hvor man befinder sig, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Der er 102.300 danske borgere på Udenrigsministeriets danskerliste for folk, der er i udlandet. 80.000 er rejsende, og omkring 22.000 er fastboende i udlandet.