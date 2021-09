Formand i Danske Minkavlere føler sig ikke tryg ved det faglige grundlag for beslutning om at forlænge forbud.

Danske Minkavlere stiller sig uforstående over for, at regeringen vil foreslå, at forbuddet mod at holde mink i Danmark forlænges et år til og med 2022. – Regeringen har nedklassificeret corona som...